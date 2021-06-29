Жительниц Краснодара приглашают на кастинг «Мисс Офис – 2021»

Жительниц Краснодара приглашают на кастинг международного конкурса красоты «Мисс Офис – 2021». Отбор пройдет 17 июля. Участвовать могут офисные сотрудницы местных компаний в возрасте от 20 до 35 лет. Должность не важна - состязаться может и секретарь, и генеральный директор. Семейное положение и наличие детей не имеют значения.

- Победительницы кастинга получат возможность представить Краснодар в полуфинале конкурса и выиграть 2 миллиона рублей, роскошную корону и возможность стать лицом рекламной кампании генерального спонсора, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» организаторы конкурса.

Чтобы стать участницей кастинга в Краснодаре, необходимо заполнить анкету на официальном сайте конкурса красоты «Мисс Офис» до 12:00 15 июля. Участие в кастинге бесплатное!

По итогам 50 кастингов – очных и дистанционных – будут отобраны 150 красавиц, которые примут участие в интернет-голосовании за выход в полуфинал. Только 30 финалисток пригласят в Москву на финальное шоу.