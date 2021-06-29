Сочинцев возмутил снос исторического корпуса чайной фабрики в Дагомысе

Фото: "Архитектурные излишества"

В Сочи идет реконструкция чайной фабрики Дагомыса. Накануне там снесли административный корпус вместе с мозаикой 1960-1970-х годов. Такое решение возмутило пользователей соцсетей, защищающих историческую архитектуру.

Фото: "Архитектурные излишества"

- От старого Сочи ведь правда ничего не осталось - несколько дореволюционных дач, сталинские санатории и немного хорошего модернизма. А тут, можно сказать, бренд края, самый северный в мире чай... Можно же было бережно перенести мозаику куда угодно - от ресторана до музея, - пишет автор телеграм-канала «Архитектурные излишества».

Тем временем в администрации Сочи сообщили, что специалисты сейчас выясняют причины случившегося.