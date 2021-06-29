На Кубани в загоревшемся авто погиб человек

Фото: отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Авария случилась 29 июня около 14:00 на трассе в Красноармейском районе. Там водитель автомобиля «Тойота» выехал на встречку и врезался в машину «Киа Спортэж». От удара началось возгорание иномарки.

Фото: отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю

- На место ДТП выехало два наряда полиции, двое сотрудников ГИБДД и экстренные службы. Водитель автомобиля «Тойота» погиб на месте, пассажира «Киа» госпитализировали, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.