В Анапе появится Императорский парк

Фото: пресс-служба администрации Анапы

В Анапе планируется строительство масштабного проекта – Императорский парк в честь Николая I, ведь именно по его указу крепость получила статус порта. Парк будет начинаться от Супсехского шоссе и завершаться смотровой площадкой с видом на море и курорт. Там будут современные зоны отдыха, фонтаны, игровые площадки, большой бетонный скейт-парк и зеленые зоны.

Фото: пресс-служба администрации Анапы

- Новый императорский парк должен стать одной из самых привлекательных достопримечательностей не только Анапы, но и всей Кубани. Мы хотим продумать каждую деталь, чтобы отдых здесь был максимально комфортным и интересным в любое время, - сказал глава города Василий Швец.

Фото: пресс-служба администрации Анапы

Парк появится в новом генеральном плане строительства. О датах начала строительства будет известно позже, пока готовится проектная документация.