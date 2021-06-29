Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

На Кубани появятся 23 яхтенные марины, рассчитанные на 7 тысяч судов. В регионе разработали концепцию развития морского туризма, который утвердил вице-губернатор Александр Руппель. Об этом сообщили в пресс-службе краевой администрации.

- На Черноморском побережье сегодня 10 объектов, причем, только два сочинских можно считать современными маринами, - уточнил замглавы региона.

На Азовском побережье инфраструктуры для яхтенного спорта и туризма нет. Пока регион в сезон не может принять более 600 судов.

, а потребность в сезон кратно превышает эти цифры, – отметил

В соответствии с новой концепцией 19 марин откроют на побережье Черного моря, четыре – Азовского.