В Сочи у морвокзала открыли новый мобильный пункт вакцинации от коронавируса

Фото: sochi.ru.

В Сочи у исторического здания морского вокзала открыли новый мобильный пункт вакцинации от коронавируса. Он развернут силами муниципальной службы спасения. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии курорта.

– По территории Сочинского морского порта ежедневно проходят в сторону моря и обратно тысячи туристов и местные жители. Мобильный пункт вакцинации в данном районе создаст новую возможность сделать прививку, – отметил начальник управления социальной политики администрации Сочи Александр Митников.

Мобильный пункт работает с 9:00 до 19:00 без выходных.

Всего в городе 27 пунктов вакцинации, включая мобильные. Прививку от коронавируса сделали уже более 62 тысяч жителей города.