Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

Туапсинскому району выделят средства на покупку сжиженного газа. Это будет сделано по поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Жители курорта получают сжиженный газ, который в последнее время резко подорожал. В итоге поставщик стал должником.

– Принял решение выделить средства муниципалитету на покупку сжиженного газа. К концу недели вопрос должен быть решен, - рассказал Вениамин Кондратьев в социальных сетях.

Но, по его словам, это лишь временная мера. Для глобального решения проблемы в микрорайоне «Барсова Щель» начали строить подводящий газопровод. На завершение объекта потребуется несколько лет.

Всего в 2021 году в Туапсинском районе построят четыре газопровода.

В целом регион планируют газифицировать порядка 27 населенных пунктов и построить около 100 км подводящих и распределительных сетей.