Фото: пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

В Темрюке произошел пожар на складе. Огонь охватил 600 квадратных метров. Об этом сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Фото: пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

29 июня в 17:43 диспетчеру Темрюкского пожарно-спасательного гарнизона Главного управления МЧС России поступило сообщение о пожаре на улице Мороза. В 17:44 к месту вызова незамедлительно были направлены подразделения огнеборцев.

Фото: пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В 18:36 огонь был локализован, в 19:36 - ликвидировано открытое горение, в 20:14 – пожар полностью потушили. Было подано 6 стволов "Дельта", работало одно звено газодымозащитной службы.

- На месте работают сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы. Они установят причины и обстоятельства пожара, - отметили в пресс-службе.