Фото: пресс-службы департамента физической культуры и спорта администрации города

В Сочи пройдет второй этап городского проекта «Вызов ГТО». Данный формат является первым в России, сообщил директор департамента физической культуры и спорта администрации города Анатолий Мирошников.

Социальная значимость данного проекта заключается в развитии корпоративного спорта на курорте.

- Это уникальный проект в части популяризации комплекса Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» не только для нашего региона. Данный формат является первым в России, - подчеркнул Анатолий Мирошников.

По его словам такая программа не только сплотит сотрудников различных компаний, но и выявит явного лидера в физической подготовке в Сочи.

- Мы надеемся, что наш проект выйдет далеко за пределы города Сочи и вымпел «Вызов ГТО» обойдет все города нашей страны, - отметил Анатолий Мирошников.

2 июля более 50 сочинцев испытают себя в следующих дисциплинах: рывок гири, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, прыжок в длину с места, стрельба из электронного оружия и других.