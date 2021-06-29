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В Краснодаре 13 многодетных семей выбрали участки в других муниципалитетах. Предоставленные земли они могут использовать для строительства жилья или организации личного подсобного хозяйства. Об этом сообщили в пресс-службе краевого центра.

— Вопрос обеспечения многодетных семей земельными участками стоит особенно остро. Главная проблема - дефицит в Краснодаре свободных земельных массивов, - рассказал директор департамента муниципальной собственности и городских земель Илья Павлов.

Он напомнил, что закон дает возможность многодетным родителям получить участок в другом районе. Для этого нужно обратиться в администрацию, независимо от того, где прописана семья. Главное — чтобы в Краснодарском крае.

Всего в краевом центре за 10 лет земельные участки безвозмездно получили 2470 многодетных семей. За это время на данных территориях проведено водо- электро- и газоснабжение.

Глава Краснодара Евгений Первышов и директор департамента строительства Артём Аганов постоянно проводят встречи с многодетными семьями, которые уже получили или подали заявку на земельные участки.