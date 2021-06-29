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В Краснодаре ограничат на месяц движение на улице Мира. Это вынужденная мера, чтобы выполнить ремонт на сетях водоснабжения, сообщили в пресс-службе мэрии краевого центре.

- С 30 июня по 30 июля движение транспорта временно ограничат на участке от улицы Кирова до Октябрьской, - рассказала представитель мэрии.

В течение 30 дней проехать от улицы Кирова к Октябрьской можно будет только по одной полосе.

Работы будут выполнять закрытым способом с поочередным устройством котлованов на дороге.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Краснодаре ограничивали движение на улице Чапаева для замены сетей водоотведения.