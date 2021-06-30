Последние новости на 30 июня: авиакомпании могут отменить 50% рейсов на курорты Кубани

Последние новости на 30 июня. Фото: admkrai.krasnodar.ru

Рассказываем последние новости на 30 июня на Кубани.

Авиакомпании грозятся отменить часть рейсов на курорты Кубани из-за «ковидных» требований для экипажей. Пилоты тоже не смогут заселиться в отель без ПЦР-тестировании или сертификата о вакцинации. Такую информацию распространили представители авиакомпаний.

- В числе направлений, где могут быть отменены рейсы - Сочи, Анапа и Геленджик, - предупредили авиаторы.

Пассажиры могут сдать экспресс ПЦР-тест на коронавирус в аэропорту Сочи. Здесь открылась круглосуточная лаборатория. А у морвокзала на курорте открыли новый мобильный пункт вакцинации.

В Сочи и в Анапе массовые отмены бронирования не зафиксированы. Туристы готовы делать ПЦР-тесты, приезжая на курорты.