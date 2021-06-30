Погода в Краснодаре 30 июня 2021: воздух прогреется до +30 градусов

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Узнали, какая ожидается погода в Краснодаре 30 июня 2021. В городе воздух прогреется до +30 градусов. Но на этой отметке столбики термометров не остановятся. Они будут расти до субботы.

- 30 июня в Краснодаре переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западной четверти 4-9 м/с. Температура воздуха ночью 19-21 градус, днем 28-30 градусов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

К выходным в Краснодаре будет еще жарче. Синоптики говорят, что воздух к 3 июля на Кубани прогреется до 34-35 градусов. А со следующей недели снова пойдут дожди.