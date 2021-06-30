Температура воды в Черном море 30 июня 2021: теплее всего в Туапсе и Геленджике

Температура воды в Черном море 30 июня Фото: Варвара ДЫМ

Узнали, какая температура воды в Черном море 30 июня 2021. После затяжных дождей море долго не могло прогреться. Только к концу первого летнего месяца оно стало комфортным для купания.

Теплее всего 30 июня в Туапсинском районе. В Ольгинке - 25.2 градус, в Джубге и Архипо-Осиповке – 25,1 градус, в самом Туапсе 24,7. В Геленджике сегодня море тоже 24,7 градусов. В Анапе вода прогрелась только до 24,6 градусов, в Сочи до 24,5.

Еще теплее на Азовском море. В Ейске сейчас вода 26 градусов тепла, а в Приморско-Ахтарске и Темрюке – 25.