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Происшествия30 июня 2021 10:03

По факту ДТП с пятью погибшими на Кубани возбудили уголовное дело

Ведется расследование случившегося
Галина КОПЫЛОВАГалина КОПЫЛОВА
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Фото пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Фото пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Страшное ДТП случилось утром 30 июня в районе станицы Новомышастовской Красноармейского района. Напротив птицефабрики столкнулись ВАЗ, Hyundai Accent и Toyota Corolla. В результате ДТП погибли пять человек, в том числе и предполагаемый виновник аварии. Двух пострадавших с различными травмами экстренно увезли в больницу.

По факту ДТП возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Ведется расследование, выясняются все обстоятельства случившегося.

- Прокуратура поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, в котором погибли пять человек и двое пострадало, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.