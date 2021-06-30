В Краснодаре на улице Дзержинского высадят молодые деревья

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В мэрии Краснодаре прошла встреча с жителями Западного округа. Они озвучили много пожеланий, связанных с улучшением условий проживания в границах улиц Дзержинского, Тургенева, Шоссе Нефтяников, Лузана и Рашпилевской.

- Ряд вопросов касался зеленых насаждений и благоустройства. Так, жителей дома по улице им. Тургенева, 164 попросили обрезать сухие ветки с деревьев, которые растут вдоль детской площадки. А жители дома по улице Дзержинского, 99 сделали замечание, что при спиле аварийных деревьев рабочие повредили бордюр, газон и участок тротуара. Они попросили восстановить прежний облик двора и высадить взамен спиленных молодые деревья, - сообщили в пресс-службе администрации города.

Глава города поручил решить эти задачи в максимально короткий срок. После просьб вместе с высадкой деревьев на улице Дзержинского еще наладят уличное освещение, а также прочистят ливневки и колодцы на улице Тургенева от Стахановской до Дзержинского.