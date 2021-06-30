В Центральном округе Краснодара отгрейдируют 40 участков дорог

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В краевом центре утром 30 июня начали грейдировать дороги. В порядок в этом году приведут 249 участков, в их числе 40 - в Центральном округе.

- Работы стартовали по улице Титаровской, здесь отгрейдируют 713 метром от улицы Майкопской до Кавказкой. Завершат приводить в порядок улицу до 5 июля, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации города.

Состояние гравийных дорог поддерживается, в том числе, и за счет увеличения дорожного фонда Краснодара. В него добавили еще 100 млн руб. Это стало возможным благодаря росту поступлений от аренды земельных участков и продажи права на нее.