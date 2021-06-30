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Происшествия30 июня 2021 11:06

Стали известны личности пятерых погибших в ДТП на Кубани

По факту смертельной аварии возбуждено уголовное дело
Галина КОПЫЛОВАГалина КОПЫЛОВА
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Фото пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Фото пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Утром 30 июня в Краснодарском крае случилось страшное ДТП – столкнулись три машины, пять человек погибли. По предварительным данным, на встречку выехала Toyota Corolla и «смела» за собой ВАЗ, Hyundai Accent.

Стали известны личности погибших и пострадавших в аварии.

- На месте погиб предполагаемый виновник - 41-летний водитель Toyota Corolla. Также жертвами аварии стали 23-летний водитель отечественного автомобиля и его трое пассажиров: девушка и парень 20 лет и женщина 55 лет, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

В настоящее время возбуждено уголовное дело, выясняются все обстоятельства случившегося.