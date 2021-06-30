Список погибших в ДТП с тремя машинами на Кубани

Фото пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Массовая авария случилась в Красноармейском районе. Напротив птицефабрики в районе станицы Новомышастовской столкнулись три машины, пять человек погибли. По предварительным данным, на встречку выехала Toyota Corolla и протаранила ВАЗ, а следом Hyundai Accent.

Обнародованы имена жертв аварии. «КП»-Кубань» публикует список погибших:

Мсеян К. 1979 года рождения – водитель Toyota

Карпач А. 1998 года рождения – водитель ВАЗ

И пассажиры ВАЗ:

Левицкая Е. 1966 года рождения

Величко К. 2001 года рождения

Коновал Л. 2001 года рождения

Госпитализированы двое – пассажирка ВАЗ 1961 года рождения, и пассажирка Hyundai 1984 года рождения.

Возбуждено уголовное дело, выясняются все обстоятельства случившегося.