"Единая Россия" предложила объединить в единый штаб волонтерские организации

Фото предоставлено "Единой Россией"

В “Единой России” сообщили о формировании единого волонтерского штаба. Добровольцы будут помогает медработникам, нагрузка на которых возросла в связи с третьей волной COVID-19.

Штаб будет состоять из активистов “Единой России”, ОНФ, движений “Мы вместе”, “Волонтеры Победы”, “Волонтеры-медики”, а также “Молодая Гвардия Единой России”, сообщает nashgorod.ru. Последние будут ответственны за координацию и определение наиболее востребованных видов помощи. Уже известно, что большая часть волонтеров будет развозить медицинских работников на автомобилях и дежурить на горячих линиях. Сообщается, что единый штаб сформировали на базе уже действующих волонтерских центров по всей РФ.

“Сегодня как никогда нужно включаться в волонтерскую работу. Мы ее и не останавливали. Более того, необходимо призвать в волонтерские ряды новых активных граждан”, - подчеркнул секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

Как отметил главврач московской “Коммунарки” Денис Проценко, волонтеры являются “крепкой стеной, на которую можно опереться в борьбе с ковидом”.

Сейчас помочь нуждающимся выразили желание более 20 тыс. граждан, но набор волонтеров продолжается.

По информации сайта ER.ru, свой первый волонтерский центр “Единая Россия” открыла весной прошлого года в Калуге. Через месяц они появились в каждом субъекте РФ, объединив более 100 тыс. добровольцев. Среди них учащиеся высших учебных заведений, члены общественных организаций, бизнесмены и просто активные россияне.

В период пандемии волонтеры оказали помощь сотням тысяч россиян, которые были вынуждены находиться на самоизоляции, а также медицинским работникам. Центры волонтерства передали больницам 200 легковых авто для перевозки врачей. Регионам, где эпидемиологическая ситуация была особенно тяжелой, предоставили реанимобили. Кроме того, несколько месяцев активисты и депутаты “Единой России” занимались автоволонтерством и помогали врачам получить наборы продуктов.

«В прошлом году наша страна, как и весь мир, оказалась один на один с пандемией. Пришлось действовать незамедлительно, чтобы сдержать распространение коронавируса. Партия организовала волонтерский центр, который на Кубани объединил тысячи неравнодушных людей. Добровольцы помогали людям из группы риска, оказывали поддержку медикам. Сейчас болезнь идет на новый виток развития. И мы должны снова мобилизовать все силы на борьбу с ковидом. Во взаимодействии с ОНФ, добровольческими организациями «Мы вместе», «Волонтеры-медики», «Волонтеры Победы» и МГЕР будем использовать весь накопленный опыт. Но мы не одержим победу, если не будем работать на опережение. И вакцинация – самое эффективное средство для сдерживания вируса. Как только будет выработан коллективный иммунитет, можно будет говорить о смягчении ограничений и победе над пандемией. Пока это только цель. И вполне осуществимая», - сказал секретарь Краснодарского регионального отделения партии «Единая Россия», первый вице-спикер ЗСК Николай Гриценко.