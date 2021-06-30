В Адыгее появится аэропорт

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Власти Адыгеи предложили построить в Майкопе аэропорт. Они обосновали свою идею тем, что скоро в республике появится масштабный экокурорт «Лагонаки», к которому необходимо удобное транспортное сообщение.

Курорт построят на биосферном полигоне за 23 миллиарда рублей. Завершить большой проект планируется к 2025 году. Он создаст в республике до двух тысяч рабочих мест. Создатели ждут до полумиллиона туристов ежегодно.

- Сейчас около 460 тысяч человек ежегодно приезжают в Адыгею на личном транспорте или в составе организованных групп на экскурсионных автобусах. Аэропорт позволит в два раза увеличить трафик туристов и разгрузить дороги, - сказал глава республики Мурат Кумпилов.

О сроках строительства аэропорта пока не сообщается.