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Общество30 июня 2021 12:55

На Кубани задержали контрабандиста «лирики» из Китая

У мужчины изъяли 200 граммов сильнодействующего лекарства, используемого как наркотик
София ФОМЕНКО
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Фото: narko-centr.com.ua

Фото: narko-centr.com.ua

Сотрудники полиции Краснодара оперативным путем получили информацию о том, что к 31-летнему местному жителю пришла подозрительная посылка из Китая. Правоохранители выехали к дому подозреваемого и устроили проверку посылки. Оказалось, что в конверте находится 200 граммов прегабалина или «лирики». Это вещество для людей, которые страдают эпилепсией, однако его часто используют как наркотик.

- В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда сильнодействующих средств». Ему грозит до семи лет лишения свободы, - сообщили «КП»-Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде.