Курсантки Краснодарского авиаучилища выступят в программе форума «Армия 2021»

Съезд будет проходить с 22 по 28 августа Фото: Олег Укладов

Краснодарские летчицы впервые исполнят различные манёвры на учебно-тренировочном самолете Л-410УВП-Е20 на форуме «Армия-2021». Съезд будет проходить с 22 по 28 августа на базе многофункционального специализированного центра «Патриот». Также представления покажут на аэродроме Кубинка и полигоне Алабино, сообщает ТАСС.

Заместитель главнокомандующего военно-космических сил России Сергей Дронов отметил, что пилотаж девушек-курсанток впервые включили в летний план форума.

- Сами летчики ежегодно стараются обновлять свои программы, добавлять новые фигуры, усложнять исполнение уже имеющихся, привлекать к своим выступлениям молодой летный состав. Ряд обновлений воздушного показа планируется и в этом году, - заявил Дронов.

Кроме краснодарских курсанток, свои программы исполнят экипажи пилотажной группы «Беркуты» на вертолетах Ми-28Н. На самолетах Су-30СМ и Су-35С поднимутся в воздух «Русские витязи», и традиционно продемонстрируют своё мастерство пилоты экипажа «Стрижи» на самолетах МиГ-29. Также в демонстрации покажут авиамодели и ретросамолёты.