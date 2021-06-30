Власти Краснодарского края уже начали работу с вопросами, поступившими на прямую линию с Путиным

Фото: admkrai.krasnodar.ru

30 июня с 12 часов дня глава государства Владимир Путин проводит традиционную прямую линию. Он отвечает на вопросы граждан страны. Прямой эфир с президентом смотрят и власти Краснодарского края, они готовы сразу же отреагировать на обращения местных жителей.

– Все обращения жителей Кубани, которые прозвучат в эфире, сразу возьмем в работу. Те вопросы, которые уже поступили – начали отрабатывать профильные ведомства, – написал глава региона Вениамин Кондратьев в соцсетях.

Также эфир смотрит и мэр Краснодара Евгений Первышов. Он также сообщил, что готов оперативно обсудить любой вопрос по городу.

- На своих рабочих местах трансляцию смотрят все мои заместители, руководители ключевых департаментов и управлений. Все вопросы, поступившие от краснодарцев к президенту, в том числе и в социальных сетях, мы обязательно рассмотрим и дадим на них исчерпывающие ответы, - написал Первышов.