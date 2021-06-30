В Сочи запретят строить частные дома площадью более 300 квадратов

Фото: мэрия Сочи

В Сочи введут несколько ограничений на строительство. Согласно новому документу, объекты нежилого назначения площадью свыше тысячи квадратов можно будет строить только в рамках договора о комплексном развитии территории.

Также ограничительные меры коснутся и частных зданий. Максимально допустимой площадью жилья будет 300 квадратов, а высота таких зданий – 12 метров.

- Это необходимые новые правила для создания комфортной городской среды и улучшения жилищных условий, а также развития общественных пространств, - сообщил мэр курорта Алексей Копайгородский в своем тг-канале.

Отметим, что ограничения не будут распространятся на уже существующие объекты. Новые поправки внесут в новый Генеральный план города.