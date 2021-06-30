План по собственным доходам в бюджет края в 2020 году перевыполнен на 7,5 млрд рублей

В мероприятии принял участие вице-губернатор региона Игорь Галась

Открывая работу, председатель ЗСК напомнил, что парламентские слушания проводятся в соответствии с бюджетным законодательством.

- Главная цель – подвести финансовые итоги минувшего года, обсудить проблемные моменты исполнения бюджетов, а также наметить пути дальнейшего развития нашего региона, – акцентировал Юрий Бурлачко.

Документ ранее был детально изучен комитетами ЗСК, на него получено положительное заключение Контрольно-счетной палаты Краснодарского края.

Основные финансовые итоги прошлого года и параметры законопроекта об исполнении краевого бюджета представил министр финансов Сергей Максименко.

По его словам, бюджетные назначения по доходам исполнены. За счет оптимизации и перераспределения отдельных расходов средства краевого бюджета были сконцентрированы на приоритетных направлениях. Дополнительные расходы в связи с пандемией составили 14,8 млрд рублей. В целом доходы краевого бюджета составили 314,9 млрд рублей, расходы - 319,5 млрд рублей.

Благодаря работе по мобилизации доходных источников план по налоговым и неналоговым поступлениям перевыполнен на 7,5 млрд рублей.

Своевременная поддержка федерального центра позволила краю справиться с серьезной дополнительной нагрузкой, связанной с поддержкой экономики и жителей края в период пандемии, и по итогам года регион имеет хорошие финансовые результаты.

Бюджет сохранил социальную направленность, в течение года расходы на социально-культурную сферу возросли на 38,8 млрд рублей и составили 229,5 млрд рублей.

Удалось обеспечить сбалансированность краевого и местных бюджетов, сократить ранее запланированный бюджетный дефицит и при этом сохранить на безопасном уровне долговую нагрузку на краевой бюджет.

Кроме этого, были озвучены основные параметры законопроекта об исполнении бюджета Фонда обязательного медицинского страхования. Доходы бюджета организации превысили 74 млрд рублей, с ростом 5,7 млрд. к уровню 2019 года. Расходы составили 73,4 млрд рублей, 95% из которых составляет территориальная программа госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи.

Игорь Галась отметил важность проведения в том числе и парламентского анализа исполнения краевого бюджета, что позволяет выявить проблемы, скорректировать бюджетную политику.

- Прошлый год был важен с точки зрения того опыта, который мы получили. Несмотря на все трудности, дополнительные расходы на поддержку граждан и экономики, мы смогли достичь серьезных результатов. Мы сохранили все социальные обязательства и увеличили расходы на капитальное строительство социальных, в том числе знаковых объектов, - сказал вице-губернатор.

Глава краевого депутатского корпуса отметил, что на основе проведенного анализа эффективности необходимо прорабатывать и принимать превентивные меры по исполнению бюджета текущего года.

- Несмотря на кажущуюся благоприятную обстановку, существует еще ряд рисков в основных сферах деятельности. Поэтому необходимо обеспечить максимально эффективное использование бюджетных средств, чтобы каждая копейка работала. Прошлый год – время проверки на прочность всех управленческих систем. Этот экзамен успешно был пройден, - резюмировал Юрий Бурлачко.

По итогам парламентских слушаний председатель ЗСК предложил одобрить проекты двух названных законов. Их рассмотрят на очередном пленарном заседании ЗСК 1 июля.