На Кубани за сутки зарегистрировали 184 случая коронавируса

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В Краснодарском крае 30 июня зарегистрировали 184 случая заражения коронавирусом. Уже целую неделю зафиксирован рост инфицированных жителей, каждый день цифра становится больше на 9-10 человек. Заболевших идентифицировали в 33 муниципалитетах региона. Возраст пациентов до 96 лет.

В краевом центре нашли 25 случаев заражения, в Новороссийске – 14, еще 11 переносчиков короны нашли в Армавире, Кореновском и Тихорецком районах. По десять заболевших в Сочи, Апшеронске и Туапсе. В остальных муниципалитетах зараженных меньше десяти.

Всего с начала пандемии на Кубани зарегистрировали 51973 случая заражения, из них 45391 выписаны с выздоровлением.