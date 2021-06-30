Жительница Краснодара летела из Турции одна на огромном Boeing

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Жительница Краснодара Ирина стала единственным пассажиром большого Boeing, который прилетел из Турции в Москву.

- Я летела в Москву, и когда стюарды узнали, что в Москве мне предстоит пересадка в Краснодар, каждый принес мне какой-то подарок – вкусную еду, напитки, маски, фирменные стаканы. Это был не просто сервис, а настоящая человеческая забота, - рассказала девушка в социальных сетях.

При этом экипаж лайнера объясняет такой полет тем, что им не хотелось, чтобы самолет простаивал просто так. Перед самим полетом девушку назвали VIP-пассажиром и уточнили, что вся команда будет работать только для нее одной.