Фото: admkrai.krasnodar.ru

30 июня с 12 часов дня идет прямая линия с главой государства Владимиром Путиным. Президент отвечает на вопросы граждан страны. Прямой эфир с президентом смотрят и власти Краснодарского края.

Губернатор Кубани прокомментировал вопрос с прямой линии президента о проблемах газификации в регионах.

- Увидел на экране обращения из Геленджика, Туапсе, хутора Копанского. Буквально вчера, мы выделили средства, чтобы наладить поставки сжиженного газа жителям Туапсе. Но, к сожалению, проблемы, связанные с газом, для жителей целого ряда муниципалитетов до сих пор остаются актуальными. Поручил главам районов выяснить, что это за вопросы и постараться помочь людям, найти решение, - написал Вениамин Кондратьев в соцсетях.

Стоит отметить, что Краснодарский край один из ведущих регионов по уровню газификации – 84,5%, а в среднем по стране – около 70%. К 2023 году регион планирует довести газификацию до 95%.