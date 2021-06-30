Кубань одной из первых ввела обязательную вакцинацию

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Краснодарский край одним из первых ввел обязательную вакцинацию для работников определенных сфер. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на своей прямой линии. Также он уточнил, что никакой неразберихи в России с вакцинацией не существует, а все действия губернаторов идут к тому, чтобы предотвратить введение локдауна.

- Я не поддерживаю обязательную вакцинацию. Однако согласно закону 1998 года, в случае эпидемии и при рекомендации главных врачей, губернаторы имеют право вводить обязательную вакцинацию для определенных категорий, - рассказал Путин.

При этом губернатор Кубани Вениамин Кондратьев уточнил, что у региона не было выбора из-за роста числа заболеваемости. Напомним, что коллективный иммунитет начнет работать при вакцинации как минимум 60% населения.