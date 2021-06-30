На Кубани 52 здравницы предлагают постковидную реабилитацию

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодарском крае 52 здравницы предлагают постковидную реабилитацию. Большинство из них находятся на побережье или в предгорных районах – в Сочи, Анапе, Горячем Ключе, Краснодаре и других муниципалитетах.

- За год здравницами воспользовались около шести тысяч человек, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Восстановительная программа включает в себя лечебные ванны, физкультуру, озонотерапию и кислородные коктейли. Главный акцент делается на реабилитации дыхательной активности.