Краснодар
Еще
Радио
Краснодар
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество30 июня 2021 15:08

На Кубани 52 здравницы предлагают постковидную реабилитацию

Они расположены вблизи моря или предгорных районах
София ФОМЕНКО
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодарском крае 52 здравницы предлагают постковидную реабилитацию. Большинство из них находятся на побережье или в предгорных районах – в Сочи, Анапе, Горячем Ключе, Краснодаре и других муниципалитетах.

- За год здравницами воспользовались около шести тысяч человек, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Восстановительная программа включает в себя лечебные ванны, физкультуру, озонотерапию и кислородные коктейли. Главный акцент делается на реабилитации дыхательной активности.