К 2024 году площадь орошаемых земель на Кубани увеличат до 400 тысяч гектаров

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодарском крае к 2024 году площадь земель с современными оросительными системами увеличат до 400 тысяч гектаров. Сейчас большую часть таких территорий отводят под рисовые поля, при этом около 40 тысяч гектаров ежегодно заняты овощами и зерновыми культурами.

Вопрос развития агропромышленного комплекса Кубани, в том числе и благодаря увеличению систем орошения, обсудили на прямой линии с Владимиром Путиным. Президент отметил, что сейчас на поддержку сельского хозяйства юга России выделили 350 миллиардов рублей.

- 70 миллиардов мы направили на то, чтобы вернуть земли в категорию сельхозназначения. В раздел, связанный с мелиорацией мы выделили семь миллиардов рублей в год. Эту сумму будем выделять ежегодно. Это важный процесс. – отметил Путин.

Сейчас общая площадь мелиорированных земель Кубани составляет около 386 тысяч гектаров, до 2024 года она увеличится еще на 18 тысяч.