В Новороссийске экс-адвоката осудили на семь лет за предложение взятки в полмиллиона

Фото: архив

Бывшего адвоката из города Новороссийска осудили на семь лет за дачу взятки должностному лицу. Суд и следствие установили, что мужчина предложил полмиллиона рублей начальнику судебных приставов Кубани, чтобы он перечислил взысканные в пользу его клиентам деньги. Тем временем у пристава были все полномочия этого не делать.

Сотрудник ведомства ответил адвокату отказом и сообщил о его предложении следователям.

- В суде адвокат не признал свою вину. Суд назначил ему семь лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 2,5 миллионов рублей, - сообщили «КП»-Кубань» в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

Также мужчине запретили заниматься адвокатской деятельностью на пять лет.