«МТС Энтертейнмент» станет промоутером Comedy Club Production

МТС подписала соглашение между своей дочерней компанией «МТС Энтертейнмент» и Comedy Club Production, входящей в холдинг «Газпром-медиа». Теперь МТС станет промоутером всех популярных шоу Comedy Club Production. Ожидается, что по всей стране компании проведут по более 250 мероприятий до конца 2023 года. Это станет крупнейшим подобным проектом подобного сотрудничества в стране.

На своих площадках по России МТС представит популярные проекты Comedy Club, Comedy Woman, «Пой без правил», «Студия Союз», «Stand Up», «Женский стендап», «Однажды в России» и «Импровизация».

Полюбившиеся номера этих шоу покажут в крупных городах страны, включая Москву.

Плюс в том, что купить билеты на эти шоу можно без комиссии в онлайн-сервисе МТС Live. А для клиентов МТС, кроме программ лояльности МТС Premium и МТС Cashback, будут доступны специальные билеты, VIP-вход, возможность пройти за кулисы и другие особые условия в рамках мероприятий.