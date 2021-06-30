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Происшествия30 июня 2021 16:14

В Краснодаре в ДТП с машиной скорой помощи пострадали три человека

Скорая ехала на красный сигнал светофора с проблесковыми маячками
София ФОМЕНКО
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Фото: соцсети

Фото: соцсети

Авария случилась 30 июня около 6:30 утра на перекрестке улиц Селезнева и Старокубанской. Там машина скорой помощи ехала с проблесковыми маячками на красный сигнал светофора, в нее врезалась иномарка. За рулем находился 60-летний мужчина.

- В результате ДТП пострадал водитель иномарки, водитель скорой помощи и фельдшер. Их с травмами различной степени тяжести госпитализировали, - сообщили «КП»-Кубань» в пресс-службе полиции Краснодара.

По предварительным данным, авария случилась из-за того, что водитель скорой не убедился в безопасности своего маневра. По данному факту проводится проверка.