Мальчику из Краснодара за несколько дней собрали деньги на сверхмощный слуховой аппарат

За несколько дней ребенку собрали нужную сумму

В Краснодаре Русфонд объявил о сборе средств на покупку сверхмощного слухового аппарата для 4-летнего Давида Бобоева. Мальчику дали инвалидность еще до того, как он начал ходить. Ребенок унаследовал свою тугоухость от родителей. В девять месяцев ему дали слуховые аппараты, которые Давид носит до сих пор.

- Сын в совершенстве владеет языком жестов, прекрасно развит для своего возраста: легко читает и решает простые примеры, разбирается в технике. А еще любит спорт: занимается айкидо, ездит на велосипеде, участвует в детских соревнованиях, — рассказывает Анна Хрисохоиди, мама Давида.

На новый слуховой аппарат нужно было собрать чуть больше 154 тысяч рублей. Сейчас на счету Русфонда для Давида свыше 180 тысяч рублей. Излишки благотворители направят на лечение больных детей.