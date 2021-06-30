Отключения света в Сочи 1 и 2 июля 2021: несколько районов курорта останутся без электричества

Энергетики приносят извинения за временные неудобства

Отключения света в Сочи 1 и 2 июля 2021 произойдут в четырех районах курорта. Жители Адлерского, Хостинского, Центрального и Лазаревского районов временно останутся без электричества.

Публикуем адреса районов, где произойдут отключения света в Сочи 1 июля 2021.

Адлерский район

1 июля с 05:00 до 20:00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): ул. Светогорская, ул. Витебская, ул. Рижская, ул. Шиловская; ул. Мира, пер. Речной, ул. Петропавловская, ул. Урожайная; ул. Цимлянская, ул. Урицкого, ул. Таврическая, ул. Попова, ул. Лениноканская, Краснопролетарская, Воронежская, Костромская, Щербиновская, ул. Лесная, ул. Каспийская, ул. Мира, ул. Светогорская, ул. Петропавловская ул. Урожайная, пер. Речной, пер. Васильковый, ул. Комарова, с. Молдовка ул. Тимашевская, ул. Мясникяна, ул. Днестровская ул. Колхозная, СНТ «Черноморец-2» ул. Афипская, ул. Брянская.

2 июля с 05:00 до 20:00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): ул. Голубые дали, Кирпичная; ул. Просвещения; ул. Подольская, Черновицкая, Владимировская; ул. Худякова, Мира, пер. Тепличный, ул. Светогорская, Рижская, Витебская, ул. Мира, пер. Васильковый, Водяной.

Хостинский район

1 июля с 07:00 до 19:00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): ул. Абовяна (частично), пер. Табачный (частично), СО «Зефанос», с. Верхний Юрт СНТ «Перспектива», СО «Радиотелецентр», Грушевый пер. (частично), СТ Дальний Качан»; ул. Измайловская (частично), СНТ «Калина», пер. Западный, ул. Пятигорская (частично), СТ "Заполярник" 54/2, ул. Земнухова (частично).

2 июля с 07:00 до 19:00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): ул. Абовяна (частично), пер. Южный, пер. Совхозный, ул. Дарвина (частично), ул. Измайловская (частично), ул. Благодатная (частично).

Центральный район

1 июля с 07:00 до 19:00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): ул. Красная 1-47, пер. Ряжский 1-10, ул. Восточная (частично); пер. Рахманинова (частично), ул. Виноградная(частично), ул. Пирогова (частично).

2 июля с 07:00 до 19:00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): пер. Рахманинова (части), ул. Виноградная (частично), ул. Пирогова (частично), ул. Красная 1-50, пер. Ряжский 1-30, ул. Восточная (частично).

Лазаревский район

1 июля с 01:00 до 06:00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): п. Дагомыс ул. Балтийская, ул. Летняя (частично), ул. Старошоссейная, ул. Фестивальная (частично).

1 июля с 08:00 до 19:00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): п. Верхнеармянское Лоо пер. Лорийский, ул. Краснооктябрьская, п. Вардане ул. Фруктовая; СНТ «Родничек», СНТ «Весна», СНТ «Радость», п. Мамедова щель ул. Верхняя, пер. Дубовый, ул. Ручейная; п. Горное Лоо, п. Верхнееармянское Лоо, п. Верхнеармянская Хобза ул. Лооская, Кузнечная, Календарная, Аштаракская, Обзорная, Лозовая, Плановая, Камчатская, Краснооктябрьская, пер. Дачный, Кироваканская, Разданская.

2 июля с 08:00 до 19:00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): п. Дагомыс, Гайдара, п. Верхнеармянское Лоо пер. Лорийский, ул. Краснооктябрьская, п. Отрадное ул. Успенская, ул. Динская; п. Хатлапе, аул Хаджико, Калеж; п. Лазаревское ул. Марьинское шоссе (частично), Моряков (частично), Днепровская.

Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии: 8-800-220-0-220.