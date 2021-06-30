Путин рассказал, как будут модернизировать курорты Кубани

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Тема отдыха и туризма в Краснодарском крае прозвучала сегодня на прямой линии с президентом. Владимир Путин рассказал, какие меры принимаются для того, чтобы развивать и модернизировать курорты России.

- В России долгое время не вкладывали в развитие внутреннего туризма, сейчас в этом направлении есть несколько программ. Например, кэшбэк, по которому можно вернуть часть денег за отдых. Также мы создали госкорпорацию по туризму, она будет входить в туристические проекты и вносить туда дешевые кредиты с возможностью передачи их частным предпринимателям, - сказал Путин.

Сейчас комплексному развитию курортов края могут помочь бюджетные кредиты на развитие инфраструктуры. Они позволят значительно быстрее модернизировать системы водоснабжения в Геленджике и Новороссийске, а также реализовать проекты туриндустрии и дорожной отрасли. Кроме того, на Кубани замечается рост отелей «все включено» и категории пять звезд. Сейчас их уже более восьмидесяти.