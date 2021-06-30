В Краснодаре женщине-диабетику незаконно не выдавали инсулин

Права женщины восстановлены
В Краснодаре прокуратура Прикубанского округа нашла нарушения, проверив обеспеченность лекарствами женщины-диабетика. Ей несколько лет отказывали в выдаче бесплатных инсулина и тестов на сахар.
- Было установлено, что действия медиков в данном случае были незаконными, - сообщили в ведомстве. - А женщина была вынуждена покупать все необходимое за собственные средства.
Прокуратура обратилась с иском в суд, который обязал минздрав обеспечить краснодарку всем необходимым.
Сейчас она не нуждается в инсулине.