Прокуратура Геленджика заставила уборочную компанию отдать зарплату сотрудникам

Предприятие занимается уборкой пляжей

Прокуратура Геленджика провела проверку уборочного предприятия «Паритет», осуществляющего чистку пляже и улиц в поселке Дивноморском. Выяснилось, что десять сотрудников не получили свои выплаты вовремя. В итоге перед людьми образовалась задолженность, вернуть которую получилось только после вмешательства правоохранителей.

- В целях защиты трудовых прав граждан руководителю предприятия прокуратура внесла представление, которое рассмотрено и удовлетворено, - сообщили «КП»-Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Также в отношении начальника предприятия составили административный протокол.