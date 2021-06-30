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Общество30 июня 2021 17:56

Прокуратура Геленджика заставила уборочную компанию отдать зарплату сотрудникам

Начальство не выплачивало специалистам 300 тысяч рублей
София ФОМЕНКО
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Предприятие занимается уборкой пляжей

Предприятие занимается уборкой пляжей

Прокуратура Геленджика провела проверку уборочного предприятия «Паритет», осуществляющего чистку пляже и улиц в поселке Дивноморском. Выяснилось, что десять сотрудников не получили свои выплаты вовремя. В итоге перед людьми образовалась задолженность, вернуть которую получилось только после вмешательства правоохранителей.

- В целях защиты трудовых прав граждан руководителю предприятия прокуратура внесла представление, которое рассмотрено и удовлетворено, - сообщили «КП»-Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Также в отношении начальника предприятия составили административный протокол.