На Кубани подросток нашел на берегу реки бомбу и получил благодарность от Росгвардии

Фото: Росгвардия Кубани

31 мая в поселке Виноградном ученик школы №45 поселка Саук-Дере Максим Зенов нашел предмет, похожий на боеприпас. Подросток сфотографировал неизвестный объект и позвонил в полицию. На место прибыли сотрудники Росгвардии и установили, что это минометная мина периода войны. Правоохранители транспортировали боеприпас и уничтожили его.

Фото: Росгвардия

Поступок школьника не остался без внимания. Начальник инженерной службы Росгвардии Кубани полковник Ашот Гаспарян вручил Максиму благодарность во время выпускного, а также отдал парню сувенир – осколок уничтоженного боеприпаса.