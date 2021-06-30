В Сириусе появится региональный центр юнармии

Герой России Евгений Федотов

В Сириуе появится региональный центр юнармии. Об этом сообщил Герой России и начальник штаба юнармии в Сочи Евгений Федотов.

- Именно Сириус стал центром зарождения и развития юнармейского движения на Черноморском побережье. Наши ребята задают тон военно-патриотической работе на курорте, участвуют в акциях, побеждают в соревнованиях, ухаживают за могилами красноармейцев, участвуют в благоустройстве и субботниках, - отметил Федотов.

Евгений Федотов на собрании с новыми юнармейцами

По его словам, штаб юнармии активно участвует в различных федеральных программах, а их главная задача - патриотическое воспитание и всестороннее развитие школьников. Высокий уровень подготовки ребят подтверждает тот факт, что они поступают в самые престижные военные вузы. Один из юнармеецев стал лучшим курсантом Туапсинского морского кадетского корпуса. Всего в этом году десять юнармейцев поступают в учебные заведения Минобороны РФ, ФСБ, ФСО.

- Цель юнармейского движения - возрождение старых добрых традиций детских и молодежных организаций. Мы хотим, чтобы выросло поколение граждан доброжелательных и отзывчивых, бережно относящихся к истории и традициям России, готовых строить будущее для себя и своей страны, - заключил Герой России.