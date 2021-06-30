Теперь в край можно приехать со справкой о перенесенном коронавирусе Фото: Иван МАКЕЕВ

В Краснодарском крае изменили правила въезда для туристов. Теперь в отели региона смогут заселиться и те, кто уже переболел коронавирусом. Постановление об этом подписал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

- В постановление «О введении режима повышенной готовности» добавлен новый пункт – о том, что в наш край могут приехать и те, кто уже перенес коронавирус, - пояснили сайту «КП»-Кубань» в администрации региона. - Также новые требования не распространяются на детей до шести лет включительно.

То есть детям с 1 июля не надо сдавать тест ПЦР. И теперь в Краснодарском крае действуют такие правила: при заселении в отель тем, кто уже переболел ковидом, надо показать медицинскую справку о перенесенном заболевании, где со дня выздоровления прошло не более 6 месяцев.

Также туристы могут показать отрицательный результат ПЦР-теста, который действует 72 часа, ну или сертификат о вакцинации от коронавируса.

А с 1 августа тест ПЦР тоже подойдет. Ну и можно показать сертификат о вакцинации. Детям от 7 до 18 лет тоже необходим отрицательный тест ПЦР.