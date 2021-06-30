Власти страны рассматривают варианты строительства новой трассы до Адлера

Фото: пресс-служба ГК «Автодор»

В правительстве РФ рассматривают варианты строительства новой дороги от Кавминвод до Адлера в Сочи. Глава Михаил Мишустин поручил сразу трем ведомствам до 15 сентября проработать возможный маршрут, который соединил бы курорты Северного Кавказа и Причерноморья.

Необходимо рассчитать стоимость проекта и источники финансирования. Озвучен даже один из возможных - Фонд национального благосостояния. Однако из-за дороговизны может возникнуть вопрос целесообразности стройки.

Напомним, ранее обсуждалась возможность строительства новой трассы Джубга-Сочи. На данный момент это оценивается в 1,4 трлн рублей.