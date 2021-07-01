Последние новости на 1 июля: в аварии с автобусом на Кубани пострадали шесть человек

Фото пресс-службы ФКУ Упрдор «Черноморье»

Последние новости на 1 июля на Кубани.

Ночью 30 июня произошло ДТП с рейсовым автобусов в Сочи. На транспортной развязке у реки Псахе водитель ВАЗ не справился с управлением и выехал на встречку, где лоб в лоб столкнулся с пассажирским автобусом Hyundai. В аварии пострадали шесть человек - трое из автобуса и трое из легковушки. Обстоятельства случившегося сейчас выясняют полицейские.

В Краснодарском крае изменили правила въезда для туристов. Теперь можно приехать и со справкой о перенесенном коронавирусе. Также новые требования не распространяются на детей до шести лет включительно.

В Сочи мужчина за одну ночь организовал «элитный» пляж и незаконно брал деньги с туристов. Лежаки и бунгало он сдавал отдыхающим пока его не застукали власти.

В Краснодарском крае после сильных дождей частично обрушился мост. Путепровод находится в станице Губской Мостовского района на улице 2-я Заречная. Стихию, которая испытывает на прочность местные населенные пункты уже не первый день, сооружение не выдержало.