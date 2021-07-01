Погода в Краснодаре 1 июля 2021: воздух прогреется до +32

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Узнали, какой будет погода в Краснодаре 1 июля 2021. После дождей в город пришла жара. Воздух сегодня прогреется до +32. К выходным столбики термометров до +37.

- 1 июля в Краснодаре переменная облачность, без осадков. Ветер западной четверти с переходом на восточный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью 17-19 градусов, днем 30-32 градуса, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Краснодарском крае предупредили об «опасном солнце». Столбики на термометрах до конца недели будут ползти вверх. Особенно будет жарить на северо-востоке региона.