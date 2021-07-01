Температура воды в Черном море 1 июля 2021: теплее в Геленджике

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Сейчас разгар летнего курортного сезона. Много отпускников едет к побережью, и всех интересует, тепло ли будет сейчас нырять. Узнали, какая температура воды в Черном море 1 июля.

- Теплее всего в Геленджике, здесь море прогрелось до 26 градусов. Очень комфортная температура воды для купания, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Теплое море также в Сочи, Анапе и Новороссийске, там сегодня водные термометры показывают 25 градусов. А вот в Туапсе море пока всего 20 градусов.

Еще комфортнее сейчас в Азовском море, там вода прогрелась до 27 градусов. Такая температура сейчас на побережье Ейска. Море в Приморско-Ахтарске и Темрюке 26 градусов.