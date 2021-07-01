В Краснодар поставят 11 новых низкопольных автобусов

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11 новых автобусов появятся в краевом центре в июле. Все они будут низкопольные, большой вместимости и с кондиционерами.

- Новый транспорт приобретут по инициативе главы Краснодара за счет экономии средств из городского бюджета. Стоимость автобусов - 214,9 млн рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации города.

В мэрии также добавили, что автобусы привезут в город партиями до 19 ноября. В них также будут предусмотрены USB-розетки и светодиодный экран.

В июле выберут подрядчика, который поставит транспорт в город. Электронный аукцион состоится 12 июля.

В настоящее время на городских маршрутах в Краснодаре курсирует 144 автобуса большой вместимости, из них 108 машин — производителя МАЗ, остальные — производителя ЛиАЗ.