В Сочи тестируют электробус на маршруте №17

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В Сочи проходит эксперимент в рамках экопроекта. На курорте хотят заменить автобусы, которые работают на бензине и дизельном топливе, на более экологичные модели. Для этого в города доставили для текстирования электросус.

- Электробус компания-производитель предоставила из Беларуси. Там такой транспорт используется уже почти 5 лет. Он оборудован кондиционерами, зарядными устройствами для мобильных телефонов, видеомониторами. Запас автономного хода у этой модели не менее 70 км на одной зарядке, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии Сочи.

Электробус тестируют на маршруте №17, который проходит по кругу от сочинского вокзала через центральный район.

Также администрация рассматривает предложения от других компаний, для города подойдут автобусы на газовом топливе. Сейчас идет процесс переговоров. После тестирования будет принято решение.