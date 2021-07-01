В Апапе спасатели сняли с крутого склона двух туристов

Фото: instagram.com/spas_anapa

Двое отдыхающих решили преодолеть крутой склон на Большом Утрише. Но в какой-то момент поняли, что застряли – не было возможности ни вниз пройти, ни подняться обратно. Туристам пришлось вызывать спасателей.

- Двое гостей Анапы решили и застряли на высоте около 200 метров. Спасатели помогли спуститься с помощью альпснаряжения. Затем проводили путешественников в безопасное место, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в службе спасения Анапы.

Туристам медпомощь не понадобилась.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Геленджике спасатели сняли со скалы над водопадом мать с двумя детьми. Туристы приехали на курорт из Москвы, решили прогуляться, но не рассчитали сил.